Four actors from the movie The Devil Wears Prada—Emily Blunt, Meryl Streep, Stanley Tucci, and Anne Hathaway—pose together in high-fashion black, red, and white outfits on a grand marble staircase.

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